Внешний вид Андрея Малахова вызвал у поклонников озабоченность его здоровьем

Фото: Youtube / Просто о сложном с Софико Шеварднадзе

Программы с именитым российским телеведущим Андреем Малаховым пропали с российских телеэкранов около полугода назад. Шоумен постоянно отличался безупречной внешностью, однако в последнее время поклонники перестали узнавать его.

Изменения во внешнем виде экс-ведущего «Пусть говорят» стали замечать несколько месяцев назад. Поклонники отмечали, что отметивший не так давно 50-летний юбилей артист очевидно прибавил в весе, а его волосы становятся больше похожи на парик.

Гораздо больше при этом вопросов возникло после появления свежего кадра в одной из социальных сетей телеведущего. На снимке Малахов больше напоминает восковую куклу, нежели живого человека. Шоумен отключил возможность комментировать фотографию, поскольку, вероятно, предвидел критику относительно своей внешности, пишет портал Ctnews.

В конце июля появилась информация, что ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1» заменят на другую телепередачу. Источник рассказал, что окончательную концепцию шоу раскроют в августе, а первые выпуски программы выйдут в сентябре.