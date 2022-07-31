Программу «Прямой эфир» c Малаховым заменят на другую передачу

Фото: Youtube / Просто о сложном с Софико Шеварднадзе

Ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1» заменят на другую передачу. Съемки новой программы уже идут. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Он рассказал, что окончательную концепцию шоу раскроют в августе, а первые выпуски программы выйдут в сентябре. Известно только, что герои передачи продолжат обсуждать актуальные события, ярких героев и оказывать им помощь.

— Концепция серьезно переработана. Вся команда вернется к работе с осени, — отметили коллеги Малахова.

Малахов в интервью рассказал о начале карьеры на телевидении. Он поделился историей своей работы в программе «Доброе утро», которой 14 июля исполнилось 35 лет.