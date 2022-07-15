«Можно было мне не платить»: Малахов рассказал о начале карьеры на телевидении

Фото: Youtube / Просто о сложном с Софико Шеварднадзе

Российский телеведущий Андрей Малахов рассказал о своем опыте работы в программе «Доброе утро», которой 14 июля исполнилось 35 лет.

По словам шоумена, он вел передачу в начале своей карьеры.

Малахов отметил, что с теплотой вспоминает то время, когда работал с коллективом программы. Он также рассказал, что обязан своим успехом диктору Татьяне Веденеевой.

— Татьяна Веденеева не уезжала спать, и для меня как для молодого студента видеть любимого диктора в ночном халате в коридорах «Останкино»... Можно было мне не платить ничего, — цитирует телеведущего Teleprogramma.

Недавно телеведущая Дана Борисова до этого ответила на слухи о том, что ее коллега Андрей Малахов якобы носит парик из-за проблем со здоровьем. Борисова призвала не верить слухам и не строить гипотезы.

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал, что знает о проблемах со здоровьем у Малахова. Актер отметил, что журналист «работает просто на разрыв», «страдает» и пьет снотворное, так как без него не может уснуть.