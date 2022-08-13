Вильфанд рассказал о 40-градусной жаре на выходных в Поволжье и на юге России

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Приходящий из Европы антициклон принесет на уикенд в ряд поволжских и южных регионов России жару до 37-40 градусов выше нуля, рассказал журналистам научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам специалиста, обширный антициклон в настоящее время продвигается с запада на восток, на территорию России, его влияние будет «очень мощным и обширным». В европейской части страны в выходные температура будет стремиться к 30 градусам. К выходным ночная температура будет достигать 15-16 градусов выше нуля.

— Жаркая погода будет распространяться и на юго-восток европейской России, и в Поволжье, и на Урал. Температура в Волгоградской, Астраханской областях, на востоке Ставрополья будет достигать очень высоких температур — 37-38 градусов, а в Калмыкии — даже до 40 градусов, - добавил собеседник издания.

К концу этой недели на юге Ростовской области, а также в Краснодарском крае также установится жаркая погода — 37-38 градусов, в континентальных районах Крыма — также до 37 градусов, заявил Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

Накануне синоптик, метеоролог, эколог, климатолог Александр Шувалов рассказал, что жара в столичном регионе сохранится до 21 августа.