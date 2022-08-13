Москвичам рассказали о жаркой погоде в регионе 13 августа

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В субботу, 13 августа, в Москве и Московской области сохраняется влияние антициклона. Как сообщили синоптики, в первый день уикенда будет переменная облачность, однако осадков не ожидается.

Воздух в столичном регионе и Подмосковье прогреется до 29 градусов, ветер будет дуть северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня будет составлять 753 миллиметра ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 40 процентов, пишет портал «Метеоновости».

— В столичном регионе сохраняется неблагоприятная для большинства людей погода. Атмосферное давление высокое, жара усилится, содержание кислорода в воздухе ниже нормы, — поделились специалисты.

Накануне научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что приходящий с территории Европы антициклон принесет на уикенд в ряд поволжских и южных регионов России жару до 37-40 градусов выше нуля. Планка в 40 градусов будет пробита в Калмыкии, при этом в Ростове-на-Дону и Краснодаре будет зафиксирован показатель в 37 градусов Цельсия.