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В технополисе «Москва» создали тест-системы быстрого выявления вируса оспы обезьян

Лейла Алиева
Город
В технополисе «Москва» создали тест-системы быстрого выявления вируса оспы обезьян
Фото: shutterstock
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к5 Карта всех событий

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» разработали тест-системы для выявления вируса оспы обезьян и антител к нему. Об этом в субботу, 13 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

— Один из резидентов технополиса разработал инновационные тест-системы для выявления антигена вируса оспы обезьян в лабораторных условиях специальным методом, а также экспресс-тесты для определения как самого вируса, так и антител к инфекции, — рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.

По его словам, в настоящее время тест-систему готовят к проведению клинических испытаний и дальнейшей регистрации.

Уточняется, что автором разработки является компания «Имбиан Лаб», которая создала три новые тест-системы. Так, первая диагностирует заболевания методом иммуноферментного анализа в лабораторных условиях за 40 минут, вторая — выявит антиген вируса оспы обезьян на ранних стадиях заражения за 15–20 минут, а третья — покажет наличие антител IgM и IgG, передает РИА Новости.

До этого «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, насколько для РФ опасна оспа обезьян и есть ли реальный риск, что болезнь перерастет в новую эпидемию.

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