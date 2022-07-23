«России не грозит»: может ли оспа обезьян стать новой мировой эпидемией

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. С таким заявлением выступил в субботу, 23 июля, глава ведомства Тедрос Аданом Гебрейесус. Чтобы снизить негативные последствия заболеваемости, следует принять немедленные меры в регионах, где вирус был обнаружен. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, насколько для РФ опасен недуг и есть ли реальный риск, что болезнь перерастет в новую эпидемию.

По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, оспа обезьян имеет крайне низкие шансы для мутации, ведь для того чтобы болезнь укрепилась и продолжила распространяться, ей нужно перерождаться:

— Нам известно, что эта болезнь передается лишь при очень тесном контакте между людьми, она не такая высококонтагеозная, как, предположим, штамм «омикрон». Чтобы этот вариант оспы стал по-настоящему опасным, нужны новые мутации. Сейчас мы этого не наблюдаем. Более того, бубонная чума, о которой не так давно все заговорили вследствие выявления этой болезни у одной из жительниц Китая, представляет куда большую угрозу по своей морфологии и симптоматике.

Эксперт напомнила, что оспа обезьян протекает как простудное заболевание и в редких случаях сопровождается сыпью, увеличением лимфатических узлов и ознобом.

Более того, эксперт напомнила, что россияне, рожденные до 1980 года, вакцинированы от оспы и у них имеется иммунитет. А на случай активного распространения недуга можно ревакцинироваться или получить укол от оспы впервые, если говорить о поколении, рожденном позже.

— У нас очень строго отслеживают ситуацию с оспой обезьян, холерой, бубонной чумой и новыми вариантами «омикрона». Кроме того, у нас умеют своевременно проводить профилактические меры. Оспа обезьян России не грозит, она может распространиться, скорее всего, в странах со слабой медициной и в зонах, где обитают носители вируса —приматы.

Согласно последним данным организации, в настоящее время зарегистрировано порядка 14 тысяч случаев оспы обезьян в более чем 70 странах мира, также зафиксировано пять летальных исходов. Наибольшее количество заражений наблюдается в Европе.

Врач-иммунолог Владимир Болибок сообщил «Вечерней Москве», что в России нет условий для быстрого распространения оспы обезьян. Эксперт предупредил, что в случае близкого контакта с зараженными необходимо обратиться в медицинское учреждение и уведомить об этом врачей.

Бельгия стала первой в мире страной, которая на федеральном уровне ввела ограничения для борьбы с оспой обезьян. Жителям, заразившимся ею, потребуется соблюдать обязательный трехнедельный карантин.