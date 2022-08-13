Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Пески в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Союзные силы полностью взяли под контроль населенный пункт Пески Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в субботу, 13 августа, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

— В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой Народной Республики, — передает его слова ТАСС.

В пятницу, 12 августа, член главсовета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что жители подконтрольной украинским властям части Запорожья отказываются идти на службу в тероборону. Зафиксированы случаи боевых столкновений между ними и заградотрядами украинских военных.

До этого министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ несут большие потери и весьма истощены. Он также добавил, что армия Украины крайне нуждается в поставках западных вооружений. Ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW больше не входят в перечень приоритетной техники, подчеркнул чиновник.