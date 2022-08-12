Власти Запорожья рассказали о боях местных жителей с заградотрядами ВСУ

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Жители подконтрольной украинским властям части Запорожья отказываются идти на службу в тероборону. Зафиксированы случаи боевых столкновений между ними и заградотрядами украинских военных. Об этом в пятницу, 12 августа, рассказал член главсовета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Запорожцы массово не хотят воевать и всячески стараются перейти на нашу сторону. В Киеве понимают, что оставлять оружие у жителей Запорожской области нельзя, потому что скоро они могут его развернуть в другую сторону, — цитирует Рогова РИА Новости.

До этого Рогов сообщил, что большинство жителей Запорожской области Украины поддерживают вхождение региона в состав России. По его словам, присоединение региона к России было главной темой проводимого опроса. Уточняется, что в предстоящем референдуме готовы принять участие 77 процентов опрошенных, поддерживают вхождение в состав Российской Федерации — 82 процента. Всего три процента опрошенных высказали желание остаться в составе Украины.