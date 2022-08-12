Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Власти Запорожья рассказали о боях местных жителей с заградотрядами ВСУ

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Власти Запорожья рассказали о боях местных жителей с заградотрядами ВСУ
Фото: shutterstock

Жители подконтрольной украинским властям части Запорожья отказываются идти на службу в тероборону. Зафиксированы случаи боевых столкновений между ними и заградотрядами украинских военных. Об этом в пятницу, 12 августа, рассказал член главсовета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Запорожцы массово не хотят воевать и всячески стараются перейти на нашу сторону. В Киеве понимают, что оставлять оружие у жителей Запорожской области нельзя, потому что скоро они могут его развернуть в другую сторону, — цитирует Рогова РИА Новости.

До этого Рогов сообщил, что большинство жителей Запорожской области Украины поддерживают вхождение региона в состав России. По его словам, присоединение региона к России было главной темой проводимого опроса. Уточняется, что в предстоящем референдуме готовы принять участие 77 процентов опрошенных, поддерживают вхождение в состав Российской Федерации — 82 процента. Всего три процента опрошенных высказали желание остаться в составе Украины.

Украина Спецоперации Армия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте