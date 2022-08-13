Контроль безопасности на водоемах Москвы усилили из-за сильной жары

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Спасатели Москвы усилили контроль безопасности на водоемах города из-за сильной жары. Об этом в субботу, 13 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— По прогнозам синоптиков, в выходные дни и на следующей неделе в городе будет сохраняться жаркая погода: ожидается до 33 градусов тепла. В связи с этим в разы увеличится число отдыхающих возле водоемов, поэтому спасатели проводят постоянное патрулирование водных акваторий для оперативного выявления и предотвращения происшествий, — рассказал он.

Так, безопасность в местах отдыха обеспечивают 25 поисково-спасательных станций и спасательных постов. В связи с аномальной жарой в столице на дежурство каждый день выходят 113 спасателей, уточнили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Кроме того, из-за жаркой погоды в столице городские службы продолжают работу в режиме повышенной готовности. Специалисты круглосуточно промывают водой все асфальтобетонные и плиточные покрытия на городских улицах. В ночные часы также обильно поливаются зеленые насаждения.

В эти выходные, 13–14 августа, в Москве и Московской области ожидается жаркая погода, которая превысит климатическую норму на 5 градусов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.