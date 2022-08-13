Советская актриса Хитяева попала в больницу после травмы головы

Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1961)

Советская и российская актриса Людмила Хитяева попала в больницу после травмы головы. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник в субботу, 13 августа.

Уточняется, что инцидент произошел в квартире артистки в центре Москвы. Хитяева, по данным издания, упала и ударилась головой.

На данный момент она находится в одной из столичных больниц. Ее осмотром займутся сотрудники отделения нейрохирургии, передает РЕН ТВ.

Хитяева родилась в 1930 году, в 1952-м она окончила Горьковское театральное училище. Актриса является народной артисткой РСФСР и известна по ролям в таких фильмах, как «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Евдокия» и других. Всего за свою карьеру Хитяева снялась в 48 кинолентах.

12 августа сообщалось, что российскую актрису и телеведущую Яну Кошкину госпитализировали с COVID-19 в Москве. Актрисе стало плохо 8 августа. У нее поднялась температура, появился кашель и другие симптомы заболевания.

Кроме того, мать композитора и исполнителя Игоря Крутого экстренно госпитализировали в США. Женщине уже 88 лет, она давно живет в Майами в элитном жилом комплексе около побережья океана.

Мать артиста получила травму, ее доставили в местную клинику. Она сломала ногу в двух местах, что потребовало хирургического вмешательства.