Минобороны сообщило об отказе военнопленных возвращаться на Украину

Фото: depositphotos

Некоторые военнопленные ВСУ отказались от возвращения на территорию Украины из-за нежелания вернуться на передовую. Об этом в субботу, 13 августа, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

— Попавшие в плен украинцы добровольно сложили оружие. Они заявили, что отказываются от обмена, не желают возвращаться на Украину, так как не хотят вновь оказаться на передовой и стать «пушечным мясом», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что украинские военные удовлетворены условиями содержания. Им предоставляется новая одежда, трехразовое питание и необходимая медицинская помощь.

Кроме того, им не отказывают в посещении церкви и позволяют позвонить родным. Бойцы нацбатальонов, по их словам, угрожают солдатам расстрелом и не дают им покидать позиции на линии соприкосновения, передает Telegram-канал «Минобороны России».

3 августа заместитель министра обороны России Александр Фомин сообщил, что Москва и Киев провели уже 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших военнослужащих. Кроме того, в Минобороны сформирована медицинская комиссия для освидетельствования больных и раненых военнопленных, которая действует регулярно.