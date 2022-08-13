Эксперты объяснили, как по лицу распознать синдром поликистозных яичников

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Синдром поликистозных яичников является заболеванием, характеризующимся умеренным ожирением, нерегулярными менструациями и признаками избытка андрогенов.

Обычно он выявляется при попытке завести ребенка и служит причиной бесплодия у женщин. Синдром обладает рядом симптомов, а один из них можно обнаружить с самого детства.

По словам специалистов, он характеризуется обильным ростом волос на лице: в медицине это называется гирсутизмом. Уточняется, что речь идет о грубых темных волосах.

Это связано с повышенным уровнем выработки андрогенов. Кроме того, такие волосы можно обнаружить на груди, нижней части живота, внутренней поверхности бедра и пояснице.

Кроме того, заболевание проявляется в нерегулярном цикле месячных. Специалисты отмечают, что синдром поликистозных яичников передается по наследству, чаще всего он связан с высоким уровнем инсулина, передает «МедикФорум».

До этого частный врач по вопросам женского здоровья Верити Биггс сообщила, что после 40–45 лет многие женщины сталкиваются с проблемой набора веса. Она отметила, что зачастую увеличения веса связывают с менопаузой.