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Cпасатели обеспечивают безопасность на фестивале фейерверков в Братеевском парке

Александр Афонин
Город
Cпасатели обеспечивают безопасность на фестивале фейерверков в Братеевском парке
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, Братеевский парк Карта всех событий

Специальный наряд пожарных и спасателей начал работу по обеспечению пожарной безопасности на международном фестивале фейерверков в Братеевском каскадном парке. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в субботу, 13 августа.

— Для обеспечения пожарной безопасности зрелищных мероприятий задействованы сотни сотрудников личного состава пожарно-спасательного гарнизона столицы и 35 единиц специальной пожарно-спасательной техники, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Отмечается, что спасатели взаимодействуют с МВД, Росгвардией и медицинскими службами. Перед проведением фестиваля они провели профилактические работы на точках запуска салюта, а также проинструктировали организаторов мероприятия и сотрудников городских служб, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что спасатели Москвы усилили контроль безопасности на водоемах города из-за сильной жары. В связи с аномальной погодой в столице на дежурство каждый день выходят 113 спасателей.

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