Cпасатели обеспечивают безопасность на фестивале фейерверков в Братеевском парке
Специальный наряд пожарных и спасателей начал работу по обеспечению пожарной безопасности на международном фестивале фейерверков в Братеевском каскадном парке. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в субботу, 13 августа.
— Для обеспечения пожарной безопасности зрелищных мероприятий задействованы сотни сотрудников личного состава пожарно-спасательного гарнизона столицы и 35 единиц специальной пожарно-спасательной техники, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Отмечается, что спасатели взаимодействуют с МВД, Росгвардией и медицинскими службами. Перед проведением фестиваля они провели профилактические работы на точках запуска салюта, а также проинструктировали организаторов мероприятия и сотрудников городских служб, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
До этого сообщалось, что спасатели Москвы усилили контроль безопасности на водоемах города из-за сильной жары. В связи с аномальной погодой в столице на дежурство каждый день выходят 113 спасателей.