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Системы ПВО российской армии в очередной раз отразили удар с украинской стороны по Запорожской атомной электростанции. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

— ПВО российской армии в очередной раз прикрыла объект от ядерной угрозы, которую постоянно провоцируют украинские националисты, — рассказал он.

По словам представителя администрации, ВСУ выпустили по прилегающей к АЭС территории девять артиллерийских снарядов. Часть из них упала между АЭС и ТЭС, а часть — на ТЭС.

Рогов уточнил, что АЭС не пострадала и работает в штатном режиме, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли очередному обстрелу город Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию (АЭС).

11 августа Рогов сообщил, что три снаряда ВСУ попали на территорию рядом с хранилищем радиоактивных изотопов при обстреле ЗАЭС.

12 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция генсека ООН Антониу Гутерреша касательно Запорожской АЭС вызывает вопросы.

Она также напомнила, что лишь из-за генсека и возглавляемого им секретариата в начале лета сорвалась практически согласованная и во всех отношениях подготовленная миссия МАГАТЭ. При этом она выразила неуверенность, что при следующей поездке на ЗАЭС, организованной Рафаэлем Гросси, ситуация не повторится.