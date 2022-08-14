Москвичам рассказали, люди каких профессий строят столичное метро

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Над строительством московского метро трудятся представители практически всех строительных профессий: от инженеров до маркшейдеров, от механизаторов до операторов проходческих щитов. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в День строителя, который отмечается 14 августа.

Так, в настоящее время ведется проходка тоннелей новой ветки возле уже открытой станции «Народное Ополчение» Большой кольцевой линии.

— На нашем участке трудятся прежде всего проходчики, они занимаются непосредственно строительством тоннелей. Далее — операторы, управляющие тоннелепроходческими механизированными комплексами (ТПМК), редкие и ценные специалисты, — рассказал заместитель руководителя проекта службы строительства метрополитена компании-подрядчика Никита Власов.

Он также уточнил, что в работах принимают участие подземные геодезисты — маркшейдеры, а также механизаторы — рабочие экскаваторов на разработке котлованов.

Кроме того, по словам представителя подрядчика, на объекте строительства работают начальник участка, его заместители и горные инженеры.

Также в штате сотрудников есть специалист, который проводит обучающие тренировки для рабочих перед каждым новым этапом строительства. Целью их является подготовка к работам, в том числе на высоте, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого директор НИИ «МосТранПроект» Владимир Титов показал неофициальную схему столичного метрополитена и Московских центральных диаметров (МЦД) до 2030 года.