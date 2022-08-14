Президент Латвии Левитс призвал провести проверку ранее выданных россиянам виз и ВНЖ

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Президент Латвии Эгилс Левитс выступил с предложением провести проверку обоснованности ранее выданных гражданам России виз на въезд в страну и видов на жительство (ВНЖ). Об этом Левитс заявил в ходе слета лиц, подвергшихся политическим репрессиям в советский период, сообщает портал Delfi.lv в воскресенье, 14 августа.

— Наступило время провести ревизию последствий этой неудавшейся и опасной политики (по выдаче ВНЖ), — сказал Левитс.

Политик также раскритиковал проводившуюся ранее политику выдачи ВНЖ в обмен на приобретение недвижимости, вклад в бизнес или кредитное учреждение на латвийской территории.

— Осуществлявшаяся предыдущими правительствами торговля видами на жительство, неоправданная щедрость в их выдаче российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических бизнесменов, создали риски безопасности и способствовали двуязычию, — считает Левитс.

Он призвал не выдавать ВНЖ тем постоянным жителям Латвии, которые решат получить российское гражданство. В таком случае они должны будут покинуть Латвию, считает Левитс.

11 августа парламент Латвии объявил о признании России террористическим государством. Уточняется, что парламент страны принял резолюцию, согласно которой РФ признается «государством, поддерживающим терроризм», а действия в отношении населения Украины признаются «терроризмом».

В МИД РФ такое решение латвийских властей назвали проявлением русофобии и противоречащими международному праву действиями.