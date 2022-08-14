МИД Польши занялся концепцией по прекращению выдачи виз россиянам

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Польша разрабатывает для Евросоюза (ЕС) концепцию прекращения выдачи виз гражданам России. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщил заместитель министра иностранных дел республики Перт Вавжик.

— В ближайшие недели мы можем ожидать решения по этому вопросу, — заметил он.

По словам Вавжика, Польша выступает за расширение санкций ЕС и приостановление договора об облегчении визового режима для россиян. Однако такое мнение, как подчеркивается, разделяют далеко не все страны альянса.

Так, против этого выступают Германия, Франция и Нидерланды. Из-за невозможности сломить сопротивление таких крупных стран Польша разрабатывает новое решение, передает слова Вавжика РИА Новости.

12 августа депутат Европарламента Яна Тоом заявила, что решение Эстонии запретить въезд в страну россиянам с шенгенскими визами, выданными республикой, выглядит бессмысленно. Уточняется, что визы россиян, выданные Эстонией, действительны в остальных странах Шенгенской зоны, а разрешения на въезд от других государств Таллин не имеет права игнорировать.

Политолог Наталья Елисеева также рассказала «Вечерней Москве», в чем смысл этого решения. По ее словам, запрет на выдачу шенгенских виз некоторыми странами Европейского союза — это следующий шаг, чтобы показать России свое пренебрежительное отношение. Ему предшествовала культура отмены, которая началась весной.