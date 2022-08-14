Мирный житель погиб в Энергодаре при обстреле со стороны ВСУ

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Мирный житель погиб при обстреле ВСУ города Энергодара в Запорожской области Украины. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщил член Главного совета Военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Так, в результате удара был убит 49-летний местный житель и его собака. Кроме того, при атаке была ранена 24-летняя девушка.

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При этом недалеко от ТЭС после удара загорелся сухостой, передает слова Рогова РИА Новости.

13 августа стало известно, что ВСУ подвергли очередному обстрелу город Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция генсека ООН Антониу Гутерреша касательно Запорожской АЭС вызывает вопросы.

Она также напомнила, что лишь из-за генсека и возглавляемого им секретариата в начале лета сорвалась практически согласованная и во всех отношениях подготовленная миссия МАГАТЭ. При этом она выразила неуверенность, что при следующей поездке на ЗАЭС, организованной Рафаэлем Гросси, ситуация не повторится.