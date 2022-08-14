Десять тысяч человек задействовали на фестивале фейерверков в Братеевском парке
В проведении фестиваля фейерверков в Братеевском каскадном парке задействованы 10 тысяч человек. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
— Организацию зрелищных мероприятий обеспечивают порядка 10 тысяч человек. Для контроля пожарной безопасности задействованы специальный наряд пожарно-спасательного гарнизона столицы и 35 единиц пожарно-спасательной техники, в том числе многоцелевой пожарно-спасательный корабль «Полковник Чернышев», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Сотрудники полиции и Росгвардии, а также дружинники обеспечивают правопорядок на мероприятии. Также там, как уточняется, работают медицинские службы.
На фестивальной площадке и прилегающих территориях дежурят аварийные бригады энергетиков. При подготовке к фестивалю во всех точках запуска фейерверков провели профилактические обследования, а с организаторами мероприятия и ответственными сотрудниками городских служб состоялись инструктажи, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
До этого сообщалось, что спасатели Москвы усилили контроль безопасности на водоемах города из-за сильной жары. В связи с аномальной погодой в столице на дежурство каждый день выходят 113 спасателей.