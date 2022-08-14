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Global Times: США подставили всю Европу из-за Украины

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Global Times: США подставили всю Европу из-за Украины
Фото: Pixabay

ЕС страдает от последствий кризиса на Украине из-за действий США, что может привести к ухудшению отношений между ними. Об этом заявил журналист Сюэ Лю в статье для Global Times в воскресенье, 14 августа.

— Американская пропаганда о китайской и российской угрозах вряд ли может быть успешной. Чем больше Вашингтон рассматривает Москву и Пекин как врагов, тем труднее ему объединить вокруг себя союзников, — заявил он.

По словам журналиста, Европа рассматривает Россию как соседа, а Китай — как важнейший рынок сбыта. Поэтому политика США, которая привела ЕС к кризису, не добавляет веса заявлениям Вашингтона о том, что Москва и Пекин являются его основными противниками.

Обозреватель также привел в пример высказывание профессора Школы международных отношений Пекинского университета иностранных исследований Шуо Вана. Тот убежден, что страны ЕС не будут жертвовать собственными интересами только для того, чтобы сохранить альянс с США, передает РИА Новости.

Газета Daily Express сообщила, что США постепенно теряют контроль над мировым порядком, сложившимся после окончания холодной войны.

Вашингтон начал занимать позиции мирового гегемона после распада СССР. Тогда Америка стала заполнять пустое пространство и активно продвигала присутствие своих войск на территории стран Европы.

Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер заявил, что действия США привели к тому, что страна находится «на грани войны» с Россией и Китаем. Он отметил, что Вашингтону стоит прекратить нагнетать обстановку.

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