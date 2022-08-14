Саудовский принц инвестировал 500 миллионов долларов в компании из России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Инвестиционная компания саудовского принца Аль-Валида бен Талала Kingdom Holding с конца зимы вложила более 500 миллионов долларов в Газпром, «Роснефть» и «Лукойл». Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщили в пресс-службе холдинга.

Согласно опубликованным данным, объем вложений составил почти два миллиарда риалов — более 500 миллионов долларов. Отмечается, что на один только Газпром пришлось около 70 процентов инвестиций холдинга — 1,37 миллиарда риалов (около 364 миллионов долларов).

На «Лукойл» пришлось 410 миллионов риалов инвестиций (110 миллионов долларов), а на «Роснефть» —196 миллионов риалов (52 миллиона долларов), передает РБК.

15 июля президент США Джо Байден встретился с представителями руководства Саудовской Аравии и обсудил с ними поставки нефти. Он подчеркнул, что делает все возможное для увеличения предложения для Америки.

На встрече он также заявил наследному принцу королевства Мухаммеду бен Салману Аль Сауду, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи, которое случилось в 2018 году.

Хорватское издание Advance сообщило, что окончательное решение ОПЕК+ по увеличению добычи нефти на сто тысяч баррелей в день можно назвать оскорблением для Байдена.