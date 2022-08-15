«Позорница»: мать Королевой на концерте в США выкрикивала националистические лозунги

Фото: Youtube / Алла Крутая PRO

Мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай давно живет в Соединенных Штатах, в Майами, где получает хорошую пенсию и имеет свое жилье около океана.

Накануне родительница звезды устроила провокацию, опубликовав видео в свой блог. Женщина пришла на концерт украинских звезд в Америке с шарфиком в виде сине-желтого флага. Когда ее пригласили на сцену, Порывай прыгала и выкрикивала националистические лозунги. Зрители в зале были в восторге.

Пользователи отметили, что эта выходка матери Королевой может дорого обойтись ее знаменитой дочери. На странице Порывай в соцсети фолловеры уже обсуждают возможные последствия.

«Конец карьере дочки»; «Ничего себе, ничего не понимаю, если честно. А как же дочурка с зятем?»; «Круто подставила дочку»; «Как жаль, я думала, что мама Люда умнее. Позорница, выживающая из ума», — заявили фанаты в комментариях, передает издание «Экспресс газета».

13 августа сообщалось, что Наташа Королева недавно была замечена за тайным побегом в США. Передвижения певицы не остались незамеченными, поскольку она похвасталась видами на Нью-Йорк в соцсетях. Подписчики сразу же накинулись с критикой, обвинив звезду в бегстве за границу.