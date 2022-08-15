Сенатор Пушков заявил, что зимой существование Германии окажется под вопросом

Фото: Пресс-служба Совфеда

Зима станет важным тестом для ФРГ, так как прогнозы немецких экспертов на случай прекращения поставок российского газа довольно мрачные, несмотря на официальные заявления Берлина. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

— Власти Германии утверждают, что страна сможет пережить зиму даже в случае полного прекращения поставок газа из России. Так ли это, покажет только зима. И насколько пережить — тоже вопрос, — написал он в воскресенье, 14 августа, в своем Telegram-канале.

Также сенатор задался вопросом, как зима без топлива из РФ скажется на немецкой промышленности. Он отметил, что прогнозы экспертов и бизнесменов из Германии «достаточно мрачные», потому зима станет для страны «важным тестом».

12 августа Пушков предупредил Европейский союз о тяжелых последствиях эмбарго на российскую нефть. По его словам, Европе будет тяжело без нефти из России, об этом свидетельствует нынешняя ситуация.