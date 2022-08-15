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Бывший депутат Рады заявил, что ВСУ готовятся подорвать Запорожскую АЭС

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Бывший депутат Рады заявил, что ВСУ готовятся подорвать Запорожскую АЭС
Фото: DENAMAX / CC BY-SA 4.0

Министерство обороны Украины готовится подорвать Запорожскую АЭС. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

Он сообщил, что для проведения данной операции киевские власти уже подготовили группы из Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО).

— Киевский режим в ближайшее время проведет спецоперацию по подрыву Запорожской АЭС. Для этого подготовлены группы разведки ГУР МО, которые ранее уже совершали подобные теракты в Приднестровье, — сообщил экс-парламентарий в своем Telegram-канале.

Также Кива указал, что руководство Украины начало и информационную подготовку будущего теракта. К примеру, глава МВД Денис Монастырский выдвигал безосновательные обвинения в адрес России и рассуждал о возможности «трагедии» на ЗАЭС, передает РИА Новости.

14 августа сообщалось, что системы ПВО российской армии в очередной раз отразили удар с украинской стороны по Запорожской атомной электростанции. По словам представителя администрации региона Владимира Рогова, ВСУ выпустили по прилегающей к АЭС территории девять артиллерийских снарядов.

Украина Спецоперации Россия АЭС
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