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Из-за подростков машина скорой попала в ДТП в Нижнем Тагиле, пятеро человек погибли

Юлия Курганова
Происшествия
Из-за подростков машина скорой попала в ДТП в Нижнем Тагиле, пятеро человек погибли
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В Свердловской области в Нижнем Тагиле автомобиль скорой помощи попал в смертельную аварию из-за подростков. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщили в экстренных городских службах.

Молодые люди угнали машину и пытались скрыться от сотрудников полиции на большой скорости. Водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в карету скорой помощи.

— Во время преследования подростки пытались скрыться от полиции на скорости 170 километров в час и врезались в скорую, которая ехала на вызов, — рассказал собеседник ТАСС.

В результате ДТП погибли пять человек, травмы получили двое.

Уточняется, что от удара на месте погибли три человека в легковой машине, одна девушка умерла в больнице. 44-летняя фельдшер тоже скончалась в медучреждении, за жизнь 48-летнего водителя скорой борются медики. Также пострадала одна девушка из легковушки.

На место происшествия выехали правоохранительные органы. Выясняются все обстоятельства аварии.

11 августа сообщалось, что в дорожно-транспортном происшествии на улице Стромынке в районе дома № 20 пострадали два человека. Авария произошла около 14:00 на улице Стромынке в районе дома 20.

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