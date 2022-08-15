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Агузарова облила зрителей водой на концерте в Москве

Юлия Курганова
Общество
Агузарова облила зрителей водой на концерте в Москве
Фото: Алексей Кан / CC BY-SA 3.0
Россия, Москва, парк Красная Пресня Карта всех событий

Певица Жанна Агузарова дала концерт в Москве в субботу, 13 августа. Ее выступление проходило на площадке Главлето в парке Красная Пресня.

Знаменитость начала концерт с песни «Открытие» времен группы «Браво» и выплюнула жвачку на сцену во время исполнения хита.

— Как долго вы добирались до нас сегодня и пришли-таки. Жара 48 градусов, а вы здесь, спасибо! — поприветствовала фанатов Агузарова.

Концерт проходил на открытой площадке, поэтому многие зрители были легко одеты — в шорты и летние платья. Артистка же нарядилась в длинные черные штаны, балахон и черный пиджак.

Несмотря на то, что певице было явно жарко, освежить она решила не себя, а поклонников. Агузарова взяла бутылку воды и вылила ее содержимое на первые ряды, сообщает газета «Комсомольская правда».

В июле Жанна Агузарова перечислила качества, которые отличают жителей столицы. По словам артистки, сама она переехала в Москву в 80-х годах, чтобы поступить в университет. При этом столица сразу приняла будущую звезду.

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