Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Украина является банкротом. Об этом он заявил в понедельник, 15 августа, на своей странице в Telegram.

— Собираемые налоги формируют всего 40 процентов бюджета страны. Больше 60 процентов которого идут на военные расходы. Ежемесячный дефицит — 5 миллиардов долларов, — рассказал спикер Госдумы.

Он отметил, что без помощи Соединенных Штатов и Евросоюза Украина не сможет выполнять обязательства перед местными жителями, так как страна перестала быть самостоятельной с финансовой точки зрения.

Россия после начала специальной операции на Украине взяла под контроль месторождения полезных ископаемых на общую сумму 12,4 триллиона долларов. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает газета Washington Post.

Утверждается, что под контролем России находится 63 месторождения угля, 11 процентов запасов нефти, пятая часть природного газа, 42 процента металлов, а также треть месторождений редкоземельных элементов.

Члены Палаты представителей США Лорен Боберт и Марджори Тейлор Грин резко раскритиковали политику поставок вооружений на Украину. Так политики отреагировали на недавнее журналистское расследование CBS о первых результатах поддержки Украины со стороны Запада.