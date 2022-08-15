Андрей Бочкарев: Почти 250 километров дорог построят в Москве к 2025 году

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

До конца 2024 года в столице планируется построить около 249 километров дорог и около 130 различных транспортных сооружений. Об этом сообщил в понедельник, 15 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Интенсивное развитие Москвы, связанное во многом с активным строительством недвижимости, требует создания эффективной транспортной модели. В столице ежегодно вводится в эксплуатацию порядка 100 километров дорог, — сказал он.

Заммэра добавил, что в столице продолжится активное строительство дорог. По его словам, с 2011 года в городе появилось 1121,3 километра новых дорог. Кроме того, специалисты возвели 331 транспортное сооружение и 274 внеуличных пешеходных перехода.

Бочкарев отметил, что на данный момент в приоритете стоит создание Московского скоростного диаметра (МСД). Он улучшит обслуживание пяти миллионов жителей в более 40 районов города.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что строительство сети эстакад, путепроводов и тоннелей на участках Московского скоростного диаметра поможет эффективно распределить транспортные потоки. По его словам, специалисты завершили строительство участка МСД от улицы Грайвороновской до улицы Шоссейной на одну треть.