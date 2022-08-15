Турагент рассказала, куда поедут на отдых россияне во время бархатного сезона

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Представитель турагентства Екатерина Снегурова рассказала, какие направления выбирают россияне для отдыха в августе и сентябре.

Она отметила, что Турция не теряет популярность. Также многие выбирают Мальдивы, Бали, Таиланд.

Эксперт посоветовала заранее покупать путевки тем, кто хочет сэкономить на перелетах. Лучше всего озаботиться этим вопросом за два–три месяца до отпуска, передает издание «Невские новости».

Снегурова пояснила, что раньше существовали горящие туры на ближайшие даты, которые можно было выгодно купить, однако сейчас подобных предложений практически нет.

Ранее глава Евразийского аналитического клуба, политолог Никита Мендкович заявил, что визовые ограничения незначительно скажутся на гражданах России, но нанесут серьезный финансовый ущерб Евросоюзу. Он отметил, что вместо европейских стран россияне будут ездить на отдых в Крым, Сочи, Турцию, передает ФАН.

8 августа глава финского правительства Санна Марин заявила, что из-за специальной операции на Украине туризм из России следует ограничить в Финляндии.