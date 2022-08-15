Загрутдинов: Эстакада-съезд с дублера улицы Люблинской на южный участок МСД построена наполовину

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Строительство эстакады-съезда с дублера улицы Люблинской на южный участок Московского скоростного диаметра (МСД) завершено наполовину. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Эстакада-съезд с дублера улицы Люблинской на южный участок Московского скоростного диаметра в сторону Каширского шоссе построена наполовину. В настоящее время ведутся работы по заполнению бетоном стыков плит пролетных строений, — отметил он.

Уточняется, что объект возводится от улицы Шоссейной до Полбина, его длина составит 588 метров, а движение автотранспорта будет осуществляться по двум полосам в одном направлении. Планируется строительство дорог общей протяженностью 5,7 километра, в том числе двух эстакад.

По словам Загрутдинова, южный участок МСД соединит шоссе Энтузиастов, ТТК, Рязанский и Волгоградский проспекты, улицы Подольских Курсантов, Липецкую, Дорожную, Симферопольскую, Варшавское шоссе и магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

До конца 2024 года в Москве построят около 249 километров дорог и 130 различных транспортных сооружений. При этом всего с 2011 года в столице построили 1121,3 километра новых дорог.