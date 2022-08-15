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В МИД Ирана заявили, что в покушении на Рушди виноват он сам и его сторонники

Полина Долганова
В мире
В МИД Ирана заявили, что в покушении на Рушди виноват он сам и его сторонники
Фото: DPA/TASS

Официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Насер Канани Чафи заявил, что в нападении на британского писателя Салмана Рушди виноват только он сам. Такое мнение министр выразил в понедельник, 15 августа.

Представитель иранского ведомства также отметил, что никто не может обвинять Иран в покушении на автора.

— В ситуации с покушением мы не считаем кого-то виновным или достойным порицания, кроме него самого и его сторонников, — цитирует Чафи ТАСС.

12 августа сообщалось, что в штате Нью-Йорк произошло нападение на британского писателя Салмана Рушди. Инцидент произошел во время мероприятия, проходившего в образовательном центре Chautauqua Institution.

По данным полиции, прозаик получил ножевое ранение в область шеи и был доставлен в больницу. Рушди родился в Мумбаи и приобрел известность после выхода романа «Сатанинские стихи». Произведение запретили в ряде восточных стран, а иранский религиозный фонд объявил вознаграждение за убийство Рушди.

13 августа стало известно, что полиция штата Нью-Йорк арестовала мужчину, напавшего на Рушди. Им оказался 24-летний Хади Матар. Его обвиняют в нападении и покушении на убийство.

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