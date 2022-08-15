Захарова призвала Белый дом не вмешиваться в дела суверенных государств

Фото: МИД РФ

Администрация американского президента не должна вмешиваться ни в какие расследования независимых государств. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Джо Байдена Карин Жан-Пьер о том, что Белый дом не вмешивается в следствие по делу Дональда Трампа, у которого якобы обнаружили секретные документы.

— А почему тогда в другие расследования вмешивается? Белый дом и Госдеп не должны вмешиваться ни в одно другое расследование, которое происходит в суверенном государстве, раз не вмешивается в расследования американские, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

12 августа газета The New York Times сообщила, что обыск на территории поместья бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде проводился по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов.

До этого сообщалось, что ФБР искало в доме Трампа секретные документы, которые связаны с ядерным оружием. Отмечается, что обыск указывает на обеспокоенность нынешних американских властей по поводу засекреченной информации, которая может попасть в чужие руки.

Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», с какой целью прошли обыски ФБР в поместье Трампа. По его словам, экс-президента США подозревают в сотрудничестве с Россией. Тем не менее политик имел право забрать с собой документы, которые принадлежали ему во время президентского срока.