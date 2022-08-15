Китайская армия начала военные учения у берегов Тайваня

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Армия КНР начала очередные военные учения рядом с Тайванем в ответ на сговор Тайбэя и Вашингтона. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил официальный представитель китайского Министерства обороны У Цянь.

Соответствующее заявление он сделал в ответ на визит на Тайвань американских конгрессменов.

— Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая организовала совместные боевые учения и патрулирование вокруг Тайваня с участием разных родов войск, которые должны стать решительным отпором и сдерживающим фактором для тайваньско-американского сговора, — цитирует представителя китайского оборонного ведомства РИА Новости.

Делегация конгрессменов из США во главе с сенатором Эдом Марки прибыла на Тайвань. Об этом сообщили в пресс-службе тайваньского МИД в воскресенье, 14 августа. Всего в состав делегации, по данным Американского института на Тайване, вошли пять политиков. Ожидается, что они обсудят вопросы двусторонних отношений, изменение климата и глобальные цепочки поставок в ходе встреч с чиновниками с Тайваня.

КНР призвала Соединенные Штаты прекратить вмешиваться во внутренние дела страны и придерживаться политики «одного Китая». Об этом написал в соцсети Twitter специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин.