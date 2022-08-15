Китайский дипломат сравнил визит конгрессменов США на Тайвань с игрой с огнем

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КНР призвала Соединенные Штаты прекратить вмешательство во внутренние дела страны и придерживаться политики «одного Китая». Об этом написал в соцсети Twitter специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин.

Таким образом он прокомментировал новую поездку конгрессменов США на Тайвань. Визит делегации американского конгресса в Тайбэй 14 и 15 августа проходит в рамках более крупного визита в Индо-Тихоокеанский регион.

— Это очень опасный ход, который похож на игру с огнем. А те, кто играют с огнем, погибнут от него. Мы настоятельно призываем придерживаться политики «одного Китая», надлежащим образом решать вопросы, связанные с Тайванем, и прекратить вмешательство во внутренние дела Пекина, — заявил дипломат.

Он отметил, что любой, кто попытается воспрепятствовать воссоединению КНР, столкнется с «великой стальной стеной», которая выкована руками более 1,4 миллиарда китайцев, передает РИА Новости.

До этого Тайвань посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ее визит привел к обострению отношений Америки и КНР.

Председатель Китая Си Цзиньпин предупредил Штаты, что «играющий с огнем рискует обжечься». Сама спикер считает, что ее визит никак не противоречит политике страны по отношению к КНР.

«Вечерняя Москва» разбиралась, каким может быть реальный ответ Китая в плане дипломатических и экономических отношений и зачем Соединенным Штатам нужна такая провокация.