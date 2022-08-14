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Делегация конгрессменов из США прибыла на Тайвань

Василий Плиткин
В мире
Делегация конгрессменов из США прибыла на Тайвань
Фото: Unsplash

Делегация конгрессменов из США во главе с сенатором Эдом Марки прибыла на Тайвань. Об этом сообщили в пресс-службе тайваньского МИД в воскресенье, 14 августа.

— Вице-министр иностранных дел Юй Далэй тепло поприветствовал давнего друга Тайваня, сенатора Марки и его межпартийную делегацию, — говорится в сообщении.

Всего в состав делегации, по данным Американского института на Тайване, вошли пять политиков. Ожидается, что они обсудят вопросы двусторонних отношений, изменение климата и глобальные цепочки поставок в ходе встреч с чиновниками с Тайваня, передает РИА Новости.

До этого Тайвань посетила спикер американской палаты представителей Нэнси Пелоси. Ее визит привел к обострению отношений США и Китая.

Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил Вашингтон, что «играющий с огнем рискует обжечься». Сама спикер считает, что ее визит никак не противоречит политике страны по отношению к Китаю.

«Вечерняя Москва» разбиралась, каким может быть реальный ответ Китая в плане дипломатических и экономических отношений и зачем США нужна такая провокация.

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