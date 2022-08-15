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Фестиваль фейерверков в Братеевском парке прошел без происшествий

Анастасия Колоскова
Город
Фестиваль фейерверков в Братеевском парке прошел без происшествий
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Братеевский парк Карта всех событий

Фестиваль фейерверков в Братеевском каскадном парке прошел без происшествий. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.

— Двухдневный фестиваль фейерверков в Братеевском каскадном парке прошел в штатном режиме, происшествий не допущено, — рассказал он.

По словам главы Комплекса городского хозяйства, дневную развлекательную программу и пиротехнические шоу за два дня увидели более 450 тысяч человек.

Замэра отметил, что к уборке территории были привлечены более тысячи человек.

Также он упомянул, что за последние годы по берегам Москвы-реки на юге и юго-востоке столицы появилось свыше 700 гектаров комфортных благоустроенных территорий. Среди них такие значимые объекты, как Братеевский каскадный парк, парки «Братеевская пойма» и 850-летия Москвы, а также парк в Капотне.

— Всего за последние 10 лет в столице реконструировали и создали более 880 парковых и зеленых территорий — вне зависимости от района и удаленности от центра столицы все пространства отвечают единым стандартам качества и безопасности, — приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что в проведении фестиваля фейерверков в Братеевском каскадном парке были задействованы 10 тысяч человек.

Петр Бирюков Фестивали Фейерверки
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