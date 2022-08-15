«Там была душа»: Пригожин оценил, кто из современных звезд сможет достойно петь хиты Юрия Шатунова

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Абсолютно любой артист сможет технически исполнить песни Юрия Шатунова. Однако неизвестно, кто сможет вложить в них такую же душевность, как оригинальный исполнитель. Такое мнение выразил «Вечерней Москве» продюсер Иосиф Пригожин.

По его словам, песни Шатунова просты в исполнении, но они успели стать классикой российской поп-музыки. Любой исполнитель сможет их перепеть.

— Песни классических музыкантов или певцов исполнять могут все. Я не думаю, что есть какие-то сложности в исполнении песен Шатунова. Однако его произведения стали классикой российской поп-музыки. Их перепеть может кто угодно. В них нет ничего особенного. А назвать конкретное имя артиста я не могу. Кому по душе — пусть тот и исполняет, — считает Пригожин.

Продюсер уверен, что грамотное исполнение композиций Шатунова не гарантирует успешный кавер. Он отметил, что в этих песнях отражается душа музыканта.

— Главное, чтобы кавер прижился так же, как исполнение Шатунова. Дело в том, что оригинал заменить сложно. Там была душа музыканта. Именно эта душа мальчика из детского дома была передана и доведена до слушателей. Они прочувствовали эти песни именно от Шатунова. Смогут ли другие артисты исполнить их так же, как он, я не знаю, — сказал собеседник «ВМ».

Напомним, что Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. Артист скончался от обширного инфаркта в ночь с 22 на 23 июня. 28 июня артиста кремировали на Троекуровском кладбище — часть праха захоронили в Москве, часть — увезли в Германию.

Также музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, сможет ли кто-то перепеть композиции «Ласкового мая» и обретут ли песни Шатунова вторую жизнь. Он прокомментировал желание певца Григория Лепса купить права на песни Юрия Шатунова. По мнению критика, Лепс хочет купить права на эти песни не для себя. У исполнителя есть продюсерский центр, и он помогает молодым исполнителям. Соседов считает, что песни Шатунова может спеть кто угодно, любые новые молодые исполнители.