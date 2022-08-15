Депутат МГД Людмила Гусева: Цифровые сервисы улучшают качество жизни москвичей

Фото: duma.mos.ru

Цифровые сервисы улучшают качество жизни москвичей. Об этом рассказала председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

По ее словам, власти столицы не первый год работают над тем, чтобы москвичи могли экономить свое время.

В Москве также продолжается процесс по переводу государственных и муниципальных услуг в цифровой вид.

— Надо понимать, что за каждым решением по переводу той или иной услуги в цифровой вид скрываются масштабные изменения, о которых жители города могут даже не догадываться, — отметила депутат.

Она добавила, что цифровые сервисы также упростили жизнь многим студентам. Так, например, в Москве теперь можно дистанционно оформить справку для назначения стипендии.

Кроме того, в столице реализуется государственная программа «Развитие цифровой среды и инноваций».

С каждым годом популярность онлайн-голосования в Москве будет только увеличиваться. Об этом в четверг, 11 августа, заявила политолог, публицист Наталия Елисеева. По словам политолога, на выборах в Госдуму в 2021 году в онлайн-голосовании в Москве приняло участие более двух миллионов человек. И это количество будет расти с каждым годом.