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«Им на голову будет литься горящее масло»: Галкин высмеял предложение отобрать его замок

Александр Афонин
Общество
«Им на голову будет литься горящее масло»: Галкин высмеял предложение отобрать его замок
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Телеведущий и комик Максим Галкин прокомментировал предложение конфисковать его замок, расположенный в деревне Грязь. Об этом он сообщил в ходе своего выступления перед латышскими зрителями.

— Просто так они его (замок — прим. «ВМ») не отберут! Им на голову будет литься горящее масло. Выбрасывать старую мебель на хребты. Я так просто не сдамся, — сказал он.

Юморист добавил, что по возвращении в Россию он повесит на входную дверь табличку. По его словам, на ней будет указано «поместье Галкина», передает «Телепрограмма».

До этого сообщалось, что Максим Галкин, будучи на гастролях в Латвии, сказал, что собирается вернуться в Россию. Однако экс-депутат Госдумы Роман Худяков предостерег юмориста, напомнив ему о возможности уголовного преследования.

Также стало известно, что российской и советской певице Алле Пугачевой и ее супругу Максиму Галкину может грозить депортация из Латвии. Правительство прибалтийской республики в ближайшее время разъяснит, должны ли граждане России покинуть страну и в какой срок.

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