На Украине разоблачили хищение имущества под видом конфискации российской собственности

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины выявило хищение имущества украинских бизнесменов под видом конфискации российской собственности в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— По оперативной информации, чиновники решили воспользоваться военным положением и обогатиться. Они изъяли не только российское имущество — вагоны, но и содержание вагонов с дизтопливом, углем, газом пропан-бутан и другим топливом, принадлежавшим частным украинским компаниям, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что изъятые вагоны с продукцией были перегнаны в другое место и опустошены.

На причастность к преступлению проверяются должностные лица одной из местных военных администраций региона. По ходатайству сотрудников ГБР суд передал более 40 российских вагонов, чья стоимость оценивается в 25 миллионов гривен (678 тысяч долларов США), в управление национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).

По данному факту ведется досудебное расследование по статье «Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий». Согласно законодательству Украины, виновным грозит наказание от восьми до двенадцати лет лишения свободы, передает РИА Новости.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что власти утвердили указ Зеленского о конфискации 903 объектов имущества и активов России на территории страны. Планируется, что после процедуры имущество конвертируют в деньги, которые направят на восстановление страны.

Зеленский сообщил, что российские активы на общую сумму около 765 миллионов долларов уже конфискованы на территории Украины. При этом еще более 900 принадлежащих России активов планируется принудительно изъять.

Он уточнил, что если оценивать пакет собственности не только государства, но и его резидентов, то речь идет о 36 тысячах позиций, подлежащих изъятию.