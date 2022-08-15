Маркетологи рассказали, потеряет ли Wildberries аудиторию и деньги после смены названия

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Иностранные названия делают восприятие бренда как более престижного, что способствует более активным продажам. При этом в настоящий момент смена иностранных названий на русские является общероссийским трендом, и адаптация компаний под текущую реальность может сулить им разного рода потери. Об этом «Вечерней Москве» рассказали опрошенные маркетологи.

— С точки зрения жизнедеятельности бренда смена названия — это почти всегда потеря целевой аудитории. Если речь идет о всероссийском бренде, как Wildberries, этот постулат не работает или работает не в полную силу, — объяснила директор по развитию IFORS Research Юлия Ермоленко.

Директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева отметила, что со временем ядерная аудитория Wildberries привыкнет к новому названию, однако финансовые потери для компаний неизбежны.

— Им придется вложиться в смену названий на всех площадках: склады, пункты выдачи заказов, все онлайн-форматы. Также им нужно будет сделать новую креативную концепцию и приучить к новому наименованию потребителей, — пояснила собеседница «ВМ».

До этого стало известно, что маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное «Ягодки», что является дословным переводом английского наименования.