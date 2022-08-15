Четырежды привитый глава Pfizer заболел коронавирусом

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Глава компании Pfizer Альберт Бурла, получивший четыре дозы вакцины от COVID-19, сдал положительный тест на коронавирус. Об этом он сам сообщил в понедельник, 15 августа, в своих социальных сетях.

— Я хотел бы сообщить вам, что у меня положительный тест на коронавирус. Я благодарен, что получил четыре дозы вакцины Pfizer-BioNTech, — заявил он.

По словам Бурла, благодаря вакцинации, он переносит заболевание легко. Сейчас он находится на самоизоляции и лечится препаратом Paxlovid. Глава Pfizer также выразил уверенность в скором выздоровлении, передает РИА Новости.

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До этого завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова предупредила об опасности сочетания COVID-19 с другими инфекциями. По ее словам, бустерная вакцинация против коронавирусной инфекции поможет легче перенести болезнь или вовсе не заболевать.

На сегодняшний день штамм коронавируса «дельтакрон» не представляет опасности, так как выявлен у небольшого количества людей. Более точная картина должна сложиться примерно через месяц. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал иммунолог Николай Крючков.