Постпред при МАГАТЭ назвал заявление 40 стран по Запорожской АЭС «пропагандистским»

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Заявление 40 стран по Запорожской атомной электростанции ангажировано, его выводы могут лишь побудить Киев к дальнейшим обстрелам станции, заявил в понедельник постоянный представитель России при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Ульянов.

По его словам, в посвященном ситуации на Запорожской АЭС совместном заявлении не сказано ни слова о том, что станция подвергается систематическим обстрелам.

— Я, конечно, понимаю, что соавторы этого документа ангажированы и не могут позволить себе прямо сказать, что обстрелы осуществляет украинская сторона, но, наверное, можно было бы хотя бы упомянуть об этом пусть даже в нейтральном ключе — этого нет, — заявил Ульянов.

Постпред отметил, что замалчивание и отсутствие упоминания обстрелов поощряет украинское руководство к продолжению ракетно-артиллерийских ударов по станции.

— Можно сделать вывод, что это заявление не имеет никакого отношения к реальной политике, носит пропагандистский характер. Такое ощущение, что соавторы хотели отметиться на венской площадке (ООН), но получилось неудачно, — подчеркнул Ульянов.

По его мнению, миссия на Запорожскую АЭС под руководством МАГАТЭ будет прорабатываться в ближайшее время. Однако это непростой процесс, поскольку Украина и поддерживающие ее страны Запада выдвигают предварительные условия, которые могут оказаться непреодолимыми.

— Для нас самое главное – обеспечить абсолютную безопасность международной миссии, — цитирует Ульянова РИА Новости.

13 августа стало известно, что ВСУ подвергли очередному обстрелу город Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция генсека ООН Антониу Гутерреша касательно Запорожской АЭС вызывает вопросы.