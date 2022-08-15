Бузова заинтриговала подписчиков двусмысленной фразой после своего исчезновения

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певица Ольга Бузова заинтриговала подписчиков двусмысленной фразой о приключениях в горах после своего недавнего исчезновения. Видеоролик с неоднозначным комментарием артистка опубликовала в соцсетях в понедельник, 15 августа.

Несколько дней назад звезда поделилась с подписчиками, что собирается в горы, опубликовала фото у вертолета, и пропала из социальных сетей. Фанаты предположили, что с Бузовой могло произойти какое-то несчастье.

Однако девушка все же вышла на связь, опубликовав видео, на котором позирует в бикини рядом с лошадьми.

Кроме того, артистка добавила к видео загадочную фразу, никак не объяснив, что именно с ней случилось.

— Все, что произошло в горах, останется в моей памяти навсегда. Я счастлива, — написала она.

Первыми об исчезновении Ольги Бузовой забеспокоились поклонники, так как она не заходила в соцсети. 12 августа о пропаже артистки сообщил ее пиар-директор Антон Богославский, заявив, что знаменитость не выходит на связь уже сутки.

В свою очередь телеведущая Дана Борисова обрадовалась исчезновению коллеги. Позже стало известно, что телеведущая находится в Сочи и с ней все хорошо: она отдыхает в VIP-отеле, а связь с ней была потеряна по причине того, что она находилась в горах.