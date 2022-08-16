В ФРГ призвали запустить «Северный поток – 2» «наперекор Путину»

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Немецкий журналист Николаус Блом призвал правительство ФРГ запустить «Северный поток — 2», так как отказ от российского газопровода не выгоден стране. Он считает, что его запуск, напротив, расстроит планы президента России Владимира Путина.

— Наша цель — перестать покупать российский газ. Германия не приблизится к ее выполнению, если один трубопровод будет закрыт, но в то же время мы будем просить доставлять больше топлива по другой трубе. Если бы отказ от «Северного потока — 2» ускорил полное прекращение импорта сырья из России, но это не так, — написал обозреватель в материале для издания Der Spiegel.

Он заявил, что открытие второго канала поставки газа уменьшит социальное давление в Германии и не допустит зависимости энергетического комплекса страны от одного трубопровода.

Главный редактор информационно-аналитического портала «Геоэнергетика.ru» Борис Марцинкевич рассказал, чем ФРГ может заменить российский газ. По его словам, особых альтернатив газу у энергетики Германии мало.