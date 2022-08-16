Власти Запорожья призвали украинцев эвакуироваться на освобожденные территории

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Жители Запорожской области, проживающие в подконтрольных киевским властям регионах, могут перебраться на освобожденные территории Украины. Об этом во вторник, 16 августа, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— Зима близко, а, к примеру, в городе Запорожье, временно подконтрольному режиму Зеленского, централизованную подачу горячей воды уже отключили, тарифы постоянно растут, поэтому там отопительный сезон очевидно будет сорван. Так что, если люди хотят, то могут смело эвакуироваться на освобожденные территории. Тут они точно будут в тепле, в безопасности и с горячей водой, — отметил он.

Рогов добавил, что в настоящее время в Запорожской области строится газопровод, благодаря которому начнется подача газа в регионы из России, передает РИА Новости.

Также недавно Рогов отметил, что продолжение ударов по Запорожской атомной электростанции со стороны украинских военных может привести к остановке работы реактора. После этого произойдет аварийная ситуация, при которой прекратится выработка электричества, а для восстановления могут понадобиться два или три года.