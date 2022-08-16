ВЦИОМ выяснил размер комфортной пенсии для россиян

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Россияне считают, что для комфортной жизни размер пенсии, которую они получают от государства, должен составлять около 40 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Средняя сумма, названная респондентами в ответ на вопрос «Какая ежемесячная сумма обеспечила бы им комфортную жизнь?» составила 39 638 рублей. При этом опрошенным мужчинам была необходима сумма больше, чем женщинам: 43 908 рублей против 37 465 рублей соответственно.

Жители Москвы и Петербурга считают, что на пенсии должны получать в среднем 49 103 рубля, других городов-миллионников — 43 918 рублей. При этом сельские жители были бы довольны ежемесячной выплатой в размере 33 736 рублей.

Отмечается, что большинство (57 процентов) опрошенных работающих жителей страны рассчитывают, что на пенсии будут иметь дополнительный источник дохода. Еще 37 процентов не надеются на дополнительные средства, а 6 процентов не смогли ответить на этот вопрос.

При этом мужчины чаще полагаются на дополнительный источник дохода — 62 процента, тогда как среди женщин на него рассчитывают 52 процента, передает «Прайм».

До этого ассистент кафедры трудового и социального права Санкт-Петербургского госуниверситета Фатима Ногайлиева рассказала, какие преференции для работающих пенсионеров предусматривают российские законы.