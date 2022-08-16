Джабаров рассказал, где должна завершиться спецоперация на Украине

Фото: Пресс-служба Совфеда

Специальная военная операция России должна окончиться на западных границах Украины. Такое мнение выразил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров во вторник, 16 августа.

— Любой регион Украины, который не затронут денацификация и демилитаризация, все равно останется проектом Анти-Россия <...> Вывод напрашивается сам по себе. Специальная военная операция должна победоносно завершиться на западных границах Украины, — сказал он.

Сенатор добавил, что НАТО продолжит поставки вооружения в подконтрольные киевскому режиму регионы. Это в свою очередь представляет опасность для жителей освобожденных территорий. В связи с этим российское руководство должно завершить спецоперацию.

В своем Telegram-канале Джабаров отметил, что после освобождения украинские регионы смогут самостоятельно принять решение о своем будущем. Кроме того, главное решение будет принято простым народом.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва приняла решение о проведении специальной военной операции на территории Украины в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. Он напомнил, что главными целями спецоперации стали обеспечение безопасности страны и защита жителей Донбасса.