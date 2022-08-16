«У Вагана характер отца»: Брухунова рассказала о сходстве сына с Петросяном

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В 2020 году у юмориста Евгения Петросяна и его жены Татьяны Брухуновой родился сын Ваган. Супруга комика призналась, что хотела бы в будущем увидеть в сыне черты своего мужа. Однако сходство уже дает о себе знать.

— Некоторые (черты — прим. «ВМ») я уже вижу! У Вагана характер отца. Он невероятно целеустремленный, не зависящий от чужого мнения (даже моего) ребенок. Мне бы хотелось, чтобы сын был человеком слова, — цитирует супругу Петросяна Пятый канал.

В мае Татьяна Брухунова рассказала подписчикам своего аккаунта в социальных сетях о воспитании сына. Поклонники решили поднять вопрос родительских забот. Они спросили у жены Петросяна, возникают ли между ними споры относительно воспитания сына. По словам Брухуновой, они с юмористом одинаково смотрят на жизнь, учитывают все потребности ребенка.

До этого жена юмориста поделилась с подписчиками новыми фотографиями подрастающего сына. Ребенка она одела соответствующе выходу в свет. Подписчики тут же отметили, что мальчик все больше походит на своего отца.